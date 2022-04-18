Казахстанцы смогут избирать депутатов в Мажилис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новые изменения в конституционные законы, которые разрабатываются в Казахстане, позволят казахстанцам избирать 29 депутатов в Мажилис Парламента РК. Об этом сообщил министр юстиции РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первое и самое главное, что закладывается в реформу в части Парламента – это то, что меняется система избрания депутатов. Если сейчас депутаты Мажилиса избираются на партийной основе, то теперь 30% депутатов будут избираться от территории, избираться непосредственно казахстанцами, а 70% будут избираться через партийные списки. Новые изменения позволяют избирать в Мажилис 29 депутатов от территориальных избирательных округов непосредственно прямыми выборами населения», - сказал Канат Мусин во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Второе новшество, как отметил министр, заключается в том, что депутат, который избран от определенной территории от населения в случае невыполнения им своих обязанностей, предвыборных обещаний, может быть отозван избирателями, то есть лишен депутатского мандата.

Также Парламенту придаются дополнительные полномочия по даче согласия на назначение высших должностных лиц в Конституционном суде, Высшем судебном совете, решение вопроса о лишении неприкосновенности уполномоченного по правам человека и заслушивание Мажилисом два раза в год председателя Высшей арбитражной палаты.

Изменения предусматривают также сокращение президентской квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов. Причем 5 из них будут рекомендованы АНК, а не избраны ею, как это происходит в настоящее время.

«После того, как изменения примут в Конституцию, будут внесены поправки об изменениях в конституционные законы о Парламенте и о выборах. По истечении срока полномочий депутатов 7 созыва, выборы будут уже проводится по новой системе - то есть 30 на 70%», - заключил Канат Мусин.

Напомним, 16 марта во время совместного заседания палат Парламента РК Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о политических реформах, в том числе по переходу от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом.