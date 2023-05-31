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Казахстанцы смогут добровольно устанавливать запрет на оформление кредитов на свое имя

Автор:  
Зифа Хабирова
31 Мая 2023, 22:47
Казахстанцы смогут добровольно устанавливать запрет на оформление кредитов на свое имя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разработаны поправки касательно внедрения запрета на оформление онлайн-микрокредитов. Об этом рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, передает МИА «Казинформ».

По данным ведомства, за 2022 год зарегистрировано более 150 обращений по фактам оформления фиктивных кредитов третьими лицами. По этой причине была разработана Дорожная карта по реализации механизмов противодействия кредитному мошенничеству.

В ответе на депутатский запрос АРРФР сообщили, что подготовили поправки в законодательные акты, которые предусматривают:

- закрепление права физического лица на установление добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов. Данный сервис будет реализован на веб-портале «электронного правительства» и в мобильном приложении eGov Mobile;

- введение запрета для банков и микрофинансовых организаций на предоставление кредита физическому лицу при наличии в кредитной истории заемщика информации о добровольном отказе от получения кредита;

- освобождение физического лица от исполнения обязательств по кредиту, выданного при наличии соответствующего запрета на оформление кредита.

Блок законодательных в настоящее время проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами.


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