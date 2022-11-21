Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Казахстанцы серьезно отнеслись к выполнению своего гражданского долга – Ричард Вайц

21 Ноября 2022, 18:31
Казахстанцы серьезно отнеслись к выполнению своего гражданского долга – Ричард Вайц

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Все, касающееся организации выборов, было на очень высоком уровне. Такое мнение высказал директор Центра военно-политического анализа в Гудзоновском институте (США) Ричард Вайц на заседании национальной экспертной площадки «КИСИ GPS», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, являясь наблюдателем, я посетил 20 различных избирательных участков в Алматы. Я посетил так много потому, что хотел увидеть разные части, различные районы города, посмотреть на тот район, где много университетов, рабочие районы и так далее. Во многих случаях несколько участков были рядом друг с другом, мне было удобно их посетить сразу. Я был впечатлен тем, насколько серьезно люди подошли к выполнению гражданского долга. Это касается и тех людей, которые работали, то есть, сотрудников избирательных участков. Хочу особо отметить сотрудниц избирательного участка №115, они провели со мной много времени, чтобы обеспечить мои наблюдательные функции – чтобы у меня были наушники для перевода и так далее. Для меня это был показатель того, что все, касающееся организации выборов, было на очень высоком уровне», – сказал Ричард Вайц.

Эксперт отметил, что на прошедших президентских выборах были созданы равные условия для всех, в выборах участвовали кандидаты с различными взглядами.


Новости по теме
Наблюдатели от миссии СНГ посетили более 1000 избирательных участков в Казахстане
Высокая явка на выборы связана с запросом казахстанского общества на изменения – Талгат Калиев
Избирательные комиссии РК справились с возложенной задачей - глава ЦИК Кыргызстана
Читайте также
Наблюдатели от миссии СНГ посетили более 1000 избирательных участков в Казахстане
Высокая явка на выборы связана с запросом казахстанского общества на изменения – Талгат Калиев
Избирательные комиссии РК справились с возложенной задачей - глава ЦИК Кыргызстана
Очень важна победа здравомыслящего и разумного политика Касым-Жомарта Токаева – Леонид Млечин
ОБСЕ оценила проведение внеочередных выборов Президента в Казахстане
Президентские выборы в Казахстане освещали 264 иностранных журналиста – МИД РК
Миссия ТюркПА считает организацию избирательного процесса в Казахстане прозрачной и открытой
Прошедшие в Казахстане президентские выборы были транспарентными – эксперт из США
Новости партнеров
Популярное
1 Кандидаты в президенты поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой
2 Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб
3 За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31 % - ЦИК озвучила предварительные итоги выборов
4 Результаты Exit-poll: за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,45% избирателей
5 Маму Геннадия Головкина приветствовали аплодисментами на выборах в Караганде

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору