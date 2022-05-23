23 Мая 2022 12:12

Казахстанцы сдали в полицию более 1 тыс. единиц огнестрельного оружия – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе онлайн-брифинга официальный представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбай озвучила информацию о ходе республиканской акции по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство внутренних дел продолжает республиканскую акцию по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. За добровольно сданное оружие, в зависимости от его состояния, предусмотрена выплата от 10 до 100 МРП, за каждую единицу. На сегодняшний день в полицию сдано добровольно 1 тыс. 93 единицы огнестрельного оружия. В том числе, одна единица автоматического нарезного оружия, 167 единиц длинноствольного нарезного оружия, четыре единицы короткоствольного нарезного оружия, 910 единиц гладкоствольного и 11 единиц травматического оружия, пять взрывных устройств и более 8 тыс. патронов для нарезного оружия», – сказала Ш. Турлыбай.

Прием оружия производится во всех территориальных органах полиции.

Ранее сообщалось, что на проведение начавшейся 25 апреля республиканской акции по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия выделено более 88 млн тенге.



