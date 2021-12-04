Казахстанцы сдали рекордное количество автомобилей на утилизацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оператором РОП подведены итоги реализации программы по выкупу старых автомобилей в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Оператора.

Как сообщили в пресс-службе, за период с января по ноябрь текущего года у населения принято 50 005 единиц транспортных средств, из них 37 495 легковых автомобилей, 4040 автобусов и 8 470 грузовых транспортных средств. Владельцам вышедших из эксплуатации транспортных средств выплачено 13,7 млрд тенге. В части количества сданных ВЭТС данный показатель является рекордным.

За 5 лет действия двух программ по стимулированию сдачи населением вышедших из эксплуатации транспортных средств, было принято 214 932 авто.

Категория Количество М1 (легковой автомобиль) 194 163 M2, N1, N2 (пассажирский и грузовой автотранспорт) 14 590 M3, N3 (выше 5 тонн) и (выше 12 тонн) 6 179

Общий размер выплат населению по программе выкупа старых автомобилей за 5 лет составил свыше 32 млрд тенге. Сумма компенсации варьируется от 210 000 до 630 000 тенге и привязаны к месячному расчетному показателю (МРП).

С момента запуска программы по скидочным сертификатам пунктами приема ВЭТС было принято 54 834 единиц старых авто и сельхозтехники.

Напомним, что 2 ноября 2020 года Оператором РОП была запущена программа по приему вышедшей из эксплуатации самоходной сельскохозяйственной техники на утилизацию (-ВЭССХТ). Старые комбайны и трактора принимаются в обмен на скидочные сертификаты.

Номинал скидочного сертификата варьируется от 560 тысяч до 2 миллионов тенге в зависимости от вида и комплектации самоходной сельскохозяйственной техники.

За период действия программы по приему ВЭССХТ на утилизацию было принято 2348 тракторов и 858 комбайнов. На 2021 год в рамках данного проекта выделено 3 380 квот.

В рамках программы по скидочным сертификатам казахстанцы приобрели 29 853 новых автотранспортных средств отечественного производства.

Средний возраст принятых автомобилей варьируется от 25 до 35 лет. В список самых активных городов Казахстана вошли: Шымкент, Алматы и Тараз.

Стоит отметить, что в связи с освоением квоты на 2021 год с 1 декабря был приостановлен прием вышедших из эксплуатации транспортных средств на дальнейшую утилизацию. До конца года специалистами будет проводится плановая инвентаризация принятых транспортных средств и техники.

А вот прием сельскохозяйственной техники продолжается, и будет осуществляться согласно забронированной электронной очереди.