Казахстанцы с лайнера Diamond Princess помещены на карантин в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы, находившиеся на борту лайнера Diamond Princess, возвращены на родину и помещены на карантин. Об этом сообщил председатель Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Жандарбек Бекшин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«23 февраля казахстанцы, находившиеся на борту лайнера Diamond Princess, были возвращены на родину и помещены на карантин», - сказал Жандарбек Бекшин.
Было отмечено, что на борту приземлившегося 23 февраля авиарейса «Токио - Нур-Султан» находились 20 пассажиров, из них 16 - граждане Казахстана, четверо японцев.
«Все прибывшие были размещены на карантин в многопрофильной больнице, в 7 км от города Нур-Султана, в инфекционный корпус. Именно в этой больнице ранее были размещены студенты, возвращенные из города Ухань. У всех были взяты соответствующие анализы. Состояние всех удовлетворительное. Они будут находиться 14 дней на карантине», - добавил Жандарбек Бекшин.
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