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    10:05, 12 Май 2021 | GMT +6

    Казахстанцы разыграют путевку в полуфинал теннисного турнира «Челенджера» в Загребе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские теннисисты разыграют путевку в полуфинал «Челенджера» в Загребе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, в четвертьфинале парного разряда турнира в Хорватии с призовым фондом 44 тысячи евро наш Дмитрий Попко в тандеме с чилийцем Алехандро Табило будет противостоять другим казахстанцам - Андрею Голубеву и Александру Недовесову.

    В матче первого круга пара Попко/Табило обыграла четвертый дуэт соревнования Натан Паша (США)/Макс Шнур (США) - 4:6, 6:1, 10:7. Матч продолжался 1 час и 26 минут. Напомним, что в Нур-Султане в финале турнира Forte Challenger 125 американцы стали финалистами соревнования.

    Голубев/Недовесов в первом раунде одержали победу над аргентинцем Себастьяном Баесом и бразильцем Тьягу Уайлдом. Матч завершился со счетом 6:1; 2:6; 10:0. За 1 час и 9 минут казахстанцы сделали две подачи на вылет, реализовали шесть брейк-пойнтов из 9, а также один раз допустили двойную ошибку.



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