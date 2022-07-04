19:13
4 Июля 2022 16:03
Казахстанцы разыграли «золото» на турнире по боксу в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На проходящем в Нур-Султане «Кубке Столицы» по боксу в финале весовой категории до 60 килограммов состоялось казахстанское дерби. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Соперниками в нем стали Саматали Тольтаев и Талгат Сырымбетов. Сильнейшим в противостоянии стал Тольтаев. Он одержал победу со счетом 4:1.
Ранее золотые медали Elorda Cup от Казахстана завоевали Темиртас Жусупов (до 48 кг), Сакен Бибосынов (до 51 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг) и Серик Темиржанов (до 57 кг). Всего в финалах за «золото» борются 16 спортсменов из сборной Казахстана.
Фото: sports.kz
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