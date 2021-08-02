Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанцы прошли в четвертьфинал соревнований по гребле в Токио

2 Августа 2021, 07:30
Казахстанцы прошли в четвертьфинал соревнований по гребле в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио стартовали соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В рамках турнира завершились предварительные заезды на байдарке у женщин на дистанции 200 метров. Казахстан в этом виде представляла Наталья Сергеева.

По итогам пятого заезда казахстанка расположилась на шестом месте, показав время 46, 657. Таким образом, Сергеева выступит в четвертьфинале турнира, который состоится через один час.

Также в рамках турнира завершились предварительные заезды на байдарке у мужчин на дистанции 1000 метров. Казахстан в этом виде представляют братья Сергей и Тимофей Емельяновы.

По итогам первого заезда казахстанский дуэт расположился на четвертом месте, показав время 3:49.079.

Емельяновы выступят в четвертьфинале турнира, который состоится через час.

Расписание сегдняшних выступлений казахстанских спортсменов в Токио читайте здесь.
Спорт   Олимпиада  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
Большую часть Узбекистана накрыло пыльной бурей
Большую часть Узбекистана накрыло пыльной бурей