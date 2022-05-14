14 Мая 2022 19:55

Казахстанцы пропустили три шайбы за первые пять минут матча ЧМ с Данией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В первом матче на чемпионате мира по хоккею 2022 года сборная Казахстана сыграла против Дании. Матч проходил в Финляндии и закончился со счетом 9:1 в пользу бельгийской команды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В заявке казахстанцев на матч значились форварды Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков и Павел Акользин. Место в воротах занял Андрей Шутов, который пропустил первый гол уже на третьей минуте встречи.

Датчане начали штурмом и забросили к пятой минуте уже три шайбы, отметились в их составе Патрик Бьеркстранд, Феликс Шель и Йоахим Блихфельд.

После этого казахстанцы собрались, а их соперники успокоились. Второй период начался с большинства Дании и шайбы Фредерика Сторма, затем увеличил разрыв Юлиан Якобсен, это побудило Юрия Михайлиса сменить Андрея Шутова на Илью Румянцева. Вратарь «Арлана» пропустил довольно быстро, дубль оформил Блихфельд, после чего забросил Оливер Ларсен. Заключительная двадцатиминутка превратилась в формальность, однако там оппонент казахстанцев преуспел усилиями Петера Регина и Блихфельда с его хет-триком, в концовке Кирилл Савицкий сумел одну отыграть.

Завтра Казахстан встретится с Францией, начало матча в 19:20 по времени Нур-Султана.