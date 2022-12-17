Казахстанцы проиграли белорусам в финале хоккейного турнира в России

17 Декабря 2022, 01:52

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В финале турнира 3×3 в рамках Кубка Первого канала сборная Казахстана по хоккею встретилась с командой Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан потерпел разгромное поражение — 1:7. У белорусов дубль оформили Валентин Демченко и Егор Клавдиев, еще по шайбе забросили Виталий Пинчук, Сергей Кузнецов и Егор Чезганов. В составе сборной Казахстана отличился Михаил Рахманов.

Таким образом, сборная Беларуси выиграла турнир 3×3 на Кубке Первого канала, а сборная Казахстана заняла второе место. Ранее казахстанские хоккеисты по буллитам обыграли россиян — 3:2, а белорусы победили сборную Китая — 5:3.