Казахстанцы проходят регистрацию в аэропорту г. Катовице
КАТОВИЦЕ. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы проходят регистрацию в аэропорту польского города Катовице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Посольства РК в Украине.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 28 февраля т.г. украино-польскую границу пересекли 241 гражданин Казахстана. На границе ожидают своей очереди еще 99 сограждан, с которыми находятся дипломаты Посольства РК в Киеве.
Посольством РК в Польше обеспечено круглосуточное дежурство дипломатов на границе с польской стороны для обеспечения перехода границы нашими гражданами.
Вылет эвакуационного борта «Эйр Астаны» (174 мест) по маршруту Катовицы-Атырау запланирован на 28 февраля в 15.30 ч. по Нур-Султану.
Как ранее сообщалось, также запланированы дополнительные эвакуационные рейсы по мере сбора граждан РК в г.Катовицы.
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