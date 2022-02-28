Казахстанцы проходят регистрацию в аэропорту г. Катовице

КАТОВИЦЕ. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы проходят регистрацию в аэропорту польского города Катовице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Посольства РК в Украине.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 28 февраля т.г. украино-польскую границу пересекли 241 гражданин Казахстана. На границе ожидают своей очереди еще 99 сограждан, с которыми находятся дипломаты Посольства РК в Киеве.

Посольством РК в Польше обеспечено круглосуточное дежурство дипломатов на границе с польской стороны для обеспечения перехода границы нашими гражданами.

Вылет эвакуационного борта «Эйр Астаны» (174 мест) по маршруту Катовицы-Атырау запланирован на 28 февраля в 15.30 ч. по Нур-Султану.

Как ранее сообщалось, также запланированы дополнительные эвакуационные рейсы по мере сбора граждан РК в г.Катовицы.