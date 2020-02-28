Казахстанцы продолжают жаловаться на скорую помощь
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несвоевременное обслуживание вызовов скорой помощи остается одной из причин жалоб населения. Об этом заявила заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ Лаура Ахметниязова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По результатам ранжирования станций скорой медицинской помощи по 10 индикаторам к неблагополучным регионам относятся ВКО, Актюбинская, Мангистауская и Туркестанская области. В результате проверки комитетом деятельности станций медпомощи выявлены частые нарушения времени доезда бригад, неполный объем реанимационных мероприятий, неправильное определение категорий срочности вызовов, отсутствие пиковых бригад», - сообщила Лаура Ахметниязова на коллегии Минздрава.
Она также перечислила резонансные случаи, когда медработниками, как государственного, так и негосударственного сектора допускались грубые нарушения стандартов, повлекшие необратимые осложнения и смерть.
«Это клиника «Доктор Бро», летальные случаи в клиниках пластической хирургии, смерть ребенка в Алматинской области с осложнением ветряной оспы, когда ребенок полтора часа находился в приемном покое Карасайской центральной районной больницы, ожидая транспортировку, еще час и 45 минут транспортировался на обычной машине скорой помощи. По всем фактам возбуждены уголовные дела», - отметила представитель Минздрава.
Она также добавила, что учитывая увеличение количества медицинских дел Администрация Президента поручила Минздраву совместно с Генеральной прокуратурой в марте внести предложения по организации контроля частных медорганизаций.
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