+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 3 °С
USD 379.75 EUR 415.18
RUB 5.78 CNY 54.19
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанцы продолжают жаловаться на скорую помощь

28 Февраля 2020 18:26
Поделиться:
Казахстанцы продолжают жаловаться на скорую помощь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несвоевременное обслуживание вызовов скорой помощи остается одной из причин жалоб населения. Об этом заявила заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ Лаура Ахметниязова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Беременную женщину с анафилактическим шоком спасли врачи скорой в Семее
Сотрудники скорой помощи Туркестанской области спасли пациента от клинической смерти Десять человек пострадали от укусов скорпионов в Мангистауской области Служба скорой помощи спасла семью в Туркестанской области

«По результатам ранжирования станций скорой медицинской помощи по 10 индикаторам к неблагополучным регионам относятся ВКО, Актюбинская, Мангистауская и Туркестанская области. В результате проверки комитетом деятельности станций медпомощи выявлены частые нарушения времени доезда бригад, неполный объем реанимационных мероприятий, неправильное определение категорий срочности вызовов, отсутствие пиковых бригад», - сообщила Лаура Ахметниязова на коллегии Минздрава.

Она также перечислила резонансные случаи, когда медработниками, как государственного, так и негосударственного сектора допускались грубые нарушения стандартов, повлекшие необратимые осложнения и смерть.

«Это клиника «Доктор Бро», летальные случаи в клиниках пластической хирургии, смерть ребенка в Алматинской области с осложнением ветряной оспы, когда ребенок полтора часа находился в приемном покое Карасайской центральной районной больницы, ожидая транспортировку, еще час и 45 минут транспортировался на обычной машине скорой помощи. По всем фактам возбуждены уголовные дела», - отметила представитель Минздрава.

Она также добавила, что учитывая увеличение количества медицинских дел Администрация Президента поручила Минздраву совместно с Генеральной прокуратурой в марте внести предложения по организации контроля частных медорганизаций.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив