Казахстанцы продолжают не соблюдать режим домашней изоляции – Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Некоторые граждане продолжают не соблюдать режим домашней изоляции. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, некоторые граждане, зная, что больны и заразны, продолжают не соблюдать режим домашней изоляции, пытаются посещать объекты массового скопления населения, перемещаться внутри страны, тем самым представляют угрозу заражения для окружающих и способствуют распространению коронавируса», - сказал Алексей Цой.

По его словам, министерством утверждены и вступили в силу правила, согласно которым нарушители карантинного режима будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа, размер которого составляет более 87 тысяч тенге.

«Помимо этих мер, субъекты бизнеса должны обеспечить безопасность для населения и коллективов на своих объектах и строго выполнять ограничительные меры и требования, предъявляемые при включении в проект «Ashyq», - отметил Алексей Цой.

Министр добавил, что рост заболеваемости в странах СНГ и некоторых странах мира еще раз подтверждает, что не следует пренебрегать действующими ограничительными мерами на проведение массовых мероприятий, а также соблюдать основные меры профилактики – ношение масок, соблюдение дистанции.

«В этой связи, акимам регионов необходимо усилить работу мониторинговых групп. Одно из ключевых мер снижения уровня заболеваемости – это вакцинация, регионам необходимо принять меры по наращиванию темпов вакцинации», - резюмировал Алексей Цой.