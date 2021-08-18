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Казахстанцы приобрели более 2400 золотых слитков в июле

18 Августа 2021 12:11
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Казахстанцы приобрели более 2400 золотых слитков в июле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2410 мерных слитков общим весом 102,6 кг приобрели казахстанцы у банков второго уровня и отдельных небанковских обменных пунктов в июле 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

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Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения (далее – Программа) была запущена Национальным Банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 60 378 золотых слитков общим весом 2,2 т.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 30% – 17 868 штук. Далее следуют 100-граммовые – 13 417 штук (22%) и 20-граммовые – 11 910 штук (20%), 5-граммовые – 9 842 штуки (16%), 50-граммовые – 7 341 штука (12%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау.

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийский Банк, Jusan Bank, Банк ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.


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#Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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