Казахстанцы приобрели автомобили на 451,2 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 9 месяцев 2019 года казахстанцы приобрели 49,2 тысяч новых легковых автомобилей на сумму 451,2 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на kazautoprom.kz

«В течение января-сентября официальными дилерами было реализовано 49 243 автомобиля, что на 18,3% выше результата годичной давности. В отчетный период казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей 451,2 млрд тенге ($1,18 млрд), что на 27,1% превышает показатель 2018 года», -отмечено в сообщении.

В kazautoprom.kz сообщают, что сбыт по итогам сентября 2019 года (5 954 единицы) превзошел прошлогоднее значение на 10%. Объем рынка в стоимостном выражении по результатам месяца достиг 54,7 млрд тенге ($141,3 млн), превысив показатель годичной давности на 11,9%.

27 795 покупателей (56,4%) остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов, 21 448 автомобилей (43,6%) из числа реализованных по итогам 9 месяцев текущего года пришлось на импорт.

Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по результатам трех кварталов 2019 г. возглавляет Lada: на территории республики продано 11 092 автомобиля российской марки. Сбыт моделей Toyota составил 10 524 единицы. Третью позицию занял Hyundai с показателем 10 008 реализованных автомобилей. Пятерку лидеров замыкают KIA (2 358 ед.) и Renault (1 821 ед.).

В TOP-10 вошли также GAZ (1 726 ед.), Nissan (1 664 ед.), Ravon (1 576 ед.), UAZ (1 361 ед.) и Volkswagen (1 289 ед.).

Основную активность в приобретении легковых автомобилей по результатам января-сентября 2019 г. продемонстрировали жители городов Алматы (13 097 реализованных автомобилей), Нур-Султан (9 649 ед.), Шымкент (3 726 ед.), Атырау (3 275 ед.), Караганда (2 956 ед.), Костанай (2 859 ед.), Уральск (2 115 ед.), Усть-Каменогорск (2 045 ед.), Актау (1 861 ед.) и Павлодар (1 730 ед.).