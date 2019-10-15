+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 10 °С
Алматы: 15 °С
USD 389.62 EUR 429.98
RUB 6.06 CNY 55.08
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанцы приобрели автомобили на 451,2 млрд тенге

15 Октября 2019 13:30
Поделиться:
Казахстанцы приобрели автомобили на 451,2 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 9 месяцев 2019 года казахстанцы приобрели 49,2 тысяч новых легковых автомобилей на сумму 451,2 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на kazautoprom.kz

Новости по теме

На разработку собственного авто Казахстану потребуется 10-15 лет – мажилисмен
Когда будут ставить на учет автомобили с иностранными госномерами 117 автомобилей изъяты за нарушения и неуплату платежей в Казахстане 404,9 тысяч легковых авто зарегистрировано в Казахстане в I полугодии

«В течение января-сентября официальными дилерами было реализовано 49 243 автомобиля, что на 18,3% выше результата годичной давности. В отчетный период казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей 451,2 млрд тенге ($1,18 млрд), что на 27,1% превышает показатель 2018 года», -отмечено в сообщении.

В kazautoprom.kz сообщают, что сбыт по итогам сентября 2019 года (5 954 единицы) превзошел прошлогоднее значение на 10%. Объем рынка в стоимостном выражении по результатам месяца достиг 54,7 млрд тенге ($141,3 млн), превысив показатель годичной давности на 11,9%.

27 795 покупателей (56,4%) остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов, 21 448 автомобилей (43,6%) из числа реализованных по итогам 9 месяцев текущего года пришлось на импорт.

Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по результатам трех кварталов 2019 г. возглавляет Lada: на территории республики продано 11 092 автомобиля российской марки. Сбыт моделей Toyota составил 10 524 единицы. Третью позицию занял Hyundai с показателем 10 008 реализованных автомобилей. Пятерку лидеров замыкают KIA (2 358 ед.) и Renault (1 821 ед.).

В TOP-10 вошли также GAZ (1 726 ед.), Nissan (1 664 ед.), Ravon (1 576 ед.), UAZ (1 361 ед.) и Volkswagen (1 289 ед.).

Основную активность в приобретении легковых автомобилей по результатам января-сентября 2019 г. продемонстрировали жители городов Алматы (13 097 реализованных автомобилей), Нур-Султан (9 649 ед.), Шымкент (3 726 ед.), Атырау (3 275 ед.), Караганда (2 956 ед.), Костанай (2 859 ед.), Уральск (2 115 ед.), Усть-Каменогорск (2 045 ед.), Актау (1 861 ед.) и Павлодар (1 730 ед.).

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Транспорт,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив