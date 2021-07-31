+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 19 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанцы приняли участие в V Форуме молодых дипломатов стран ОИС в Казани

31 Июля 2021 02:12
Поделиться:
Казахстанцы приняли участие в V Форуме молодых дипломатов стран ОИС в Казани

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские дипломаты приняли участие в V Форуме молодых дипломатов стран ОИС в Казани. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство Казахстана в Российской Федерации.

Новости по теме
Совещание министров обороны прошло в Душанбе
25 тысяч доз QazVac доставили в Кыргызстан Конкурсный отбор в службу экономических расследований проводит АФМ РК Аскар Мамин встретился с министром транспорта Узбекистана

Мероприятие прошло в рамках XII-го Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit», открывшегося с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова и Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В V Форуме молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) приняли участие 2-й секретарь посольства Казахстана в России Руслан Шаймаганбетов и 1-й секретарь генерального консульства РК в Казани Ильяс Турсунбаев.

В ходе мероприятия обсуждались межконфессиональные, межрелигиозные и межгосударственные отношения России со странами-участницами ОИС.

Почетными спикерами стали председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, специальный представитель РФ при ОИС в г. Джидда (Королевство Саудовская Аравия) Рамазан Абдулатипов.

Отметив большую роль молодых дипломатов, Константин Колпаков зачитал приветствие главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам форума.

«Ваша работа, направленная на развитие творческого и интеллектуального потенциала молодежи, заслуживает поддержки. Сегодня востребовано рассмотрение тематики обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и перспектив сотрудничества России со странами ОИС. Желаю вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго», – отметил министр.


Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #Россия   #Молодежь   #Татарстан  
Поделиться:
Новости по теме
Совещание министров обороны прошло в Душанбе
25 тысяч доз QazVac доставили в Кыргызстан
Конкурсный отбор в службу экономических расследований проводит АФМ РК
Аскар Мамин встретился с министром транспорта Узбекистана
Популярное
1 Потеря слуха, тромбоз вен: что нужно знать о дельта-штамме
2 Новые общественные пространства и дворы обустраивают в Нур-Султане
3 Коронавирус: 16 регионов Казахстана в «красной» зоне
4 Члены мониторинговой группы задержаны за взятки от рестораторов Талдыкоргана
5 Динамика летальности за последнюю неделю увеличилась в 1,7 раза в Акмолинской области
Читайте также
Совещание министров обороны прошло в Душанбе
Аскар Мамин встретился с министром транспорта Узбекистана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив