Казахстанцы приняли участие в V Форуме молодых дипломатов стран ОИС в Казани

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские дипломаты приняли участие в V Форуме молодых дипломатов стран ОИС в Казани. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство Казахстана в Российской Федерации.

Мероприятие прошло в рамках XII-го Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit», открывшегося с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова и Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В V Форуме молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) приняли участие 2-й секретарь посольства Казахстана в России Руслан Шаймаганбетов и 1-й секретарь генерального консульства РК в Казани Ильяс Турсунбаев.

В ходе мероприятия обсуждались межконфессиональные, межрелигиозные и межгосударственные отношения России со странами-участницами ОИС.

Почетными спикерами стали председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, специальный представитель РФ при ОИС в г. Джидда (Королевство Саудовская Аравия) Рамазан Абдулатипов.

Отметив большую роль молодых дипломатов, Константин Колпаков зачитал приветствие главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам форума.

«Ваша работа, направленная на развитие творческого и интеллектуального потенциала молодежи, заслуживает поддержки. Сегодня востребовано рассмотрение тематики обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и перспектив сотрудничества России со странами ОИС. Желаю вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго», – отметил министр.