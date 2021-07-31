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Казахстанцы приняли участие в V Форуме молодых дипломатов стран ОИС в Казани
КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские дипломаты приняли участие в V Форуме молодых дипломатов стран ОИС в Казани. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство Казахстана в Российской Федерации.
Мероприятие прошло в рамках XII-го Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit», открывшегося с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова и Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.
В V Форуме молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) приняли участие 2-й секретарь посольства Казахстана в России Руслан Шаймаганбетов и 1-й секретарь генерального консульства РК в Казани Ильяс Турсунбаев.
В ходе мероприятия обсуждались межконфессиональные, межрелигиозные и межгосударственные отношения России со странами-участницами ОИС.
Почетными спикерами стали председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, специальный представитель РФ при ОИС в г. Джидда (Королевство Саудовская Аравия) Рамазан Абдулатипов.
Отметив большую роль молодых дипломатов, Константин Колпаков зачитал приветствие главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам форума.
«Ваша работа, направленная на развитие творческого и интеллектуального потенциала молодежи, заслуживает поддержки. Сегодня востребовано рассмотрение тематики обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и перспектив сотрудничества России со странами ОИС. Желаю вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго», – отметил министр.
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