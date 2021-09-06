Казахстанцы приняли участие в польской литературной акции «Narodowe Czytanie»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нур-Султан в пятый раз стал участником всепольской литературной акции «Narodowe Czytanie». Организатором традиционно выступило общественное объединение «Polska Jedność» при участии Общественной полонийной библиотеки и Кабинета польского языка им. Адольфа Янушкевича. Об этом передает МИА «Казинформ».

В этом году инициированные в 2021 году Президентом Польши «Народные чтения» прошли в юбилейный, десятый раз. Столица Казахстана официально принимает участие в акции с 2017 года.

Из-за ограничений, связанных с пандемией, мероприятие прошло онлайн в рамках открытия нового учебного года. Участниками ZOOM-конференции в субботу, 4 сентября, стали более ста человек, среди которых были представители Посольства Польши в Казахстане, полонийная молодежь из Павлодара, студенты Евразийского национального университета им. Л. Гумилева и члены ОО «Polska Jedność» из Нур-Султана, Алматы, Акмолинской и Карагандинской областей.

По информации организаторов, Narodowe Czytanie в Нур-Султане, как и в прошлых годах, снова стало частью всемирной акции. Свидетельство тому - обозначение на специальной карте «Народного чтения», которая размещена на официальном сайте Президента Польши.

Собравшихся поприветствовала консул РП в Нур-Султане Моника Ласкажевска-Луцкевич, зачитавшая обращение Президента Польши Анджея Дуды к участникам акции.

Учитель польского языка Крыстиан Фурманович рассказал о творчестве польской писательницы Габриэли Запольской, чья пьеса «Мораль пани Дульской» стала произведением литературной акции «Narodowe Czytanie» 2021 года.

Чтения фрагментов открыли Моника Ласкажевска-Луцкевич с супругом Робертом Луцкевичем. Затем отрывки прочитали молодежь из Павлодара, студенты ЕНУ им. Л. Гумилева и активисты ОО «Polska Jedność».