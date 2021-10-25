Казахстанцы приняли участие в открытии чемпионата мира по боксу в Белграде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Сербии состоялась церемония открытия чемпионата мира по боксу среди мужчин. Масштабный турнир вернулся в этот город с далекого 1978 года. И историческое первое «золото» на мировом первенстве казахстанским мастером кожаной перчатки было завоевано именно здесь. Тогда, 43 года назад, лучшим из лучших в весе до 67 кг стал Валерий Рачков, воспитанник алматинской школы бокса, - передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

Нынешний чемпионат мира показывает максимальные результаты – 13 весовых категорий, более 500 спортсменов из 88 стран, высокие призовые. Поэтому и сама церемония, своим размахом и красками, стала яркой частичкой этого масштабного проекта.

Одним из самых важных моментов церемонии Открытия стало вручение Бахтияром Артаевым Кубка Вэла Баркера президенту AIBA Умару Кремлеву. Напомним, в 2004 году на родине Олимпийских Игр в Афинах (Греция), наш соотечественник стал обладателем не только золотой медали, но и завоевал этот легендарный Кубок. По традиции он вручается самому техничному боксёру вне зависимости от весовых категорий, переходящий к новому владельцу 1 раз в 4 года, с выгравированным именем боксера, годом и местом проведения Игр. Артаев, как и предыдущие чемпионы получил оригинал Кубка Вэла Баркера от 1936 года, который всегда был переходным – но в случае с Бахтияром он оказался именным и все это время почетный трофей был в нашей стране!

«Сегодня я приехал в столицу Сербии с особой миссией – для того, чтобы передать исторически важный боксерский трофей – Кубок Вэла Баркера семье AIBA. Мне хотелось бы, чтобы традиция вручения оригинального Кубка Вэла Баркера была воссоздана вновь, и чтобы каждый боксер испытал те же незабываемые эмоции, что и предыдущие обладатели. Для казахстанского бокса Кубок Вэла Баркера является особенным спортивным трофеем, так как наши боксеры за 30 лет Независимости нашей молодой Республики трижды становились самыми техничными на ринге Олимпиады и этот трофей всегда хранился только в музее. Это говорит о высоком уровне и богатых традициях казахстанской школы бокса. Хочу поблагодарить руководство Казахстанской федерации бокса в лице ее президента Кенеса Ракишева за поддержку данной инициативы, а также за оказываемую помощь нашим боксерам», - сказал в своем выступлении вице-президент КФБ и государственный тренер сборной Казахстана Бахтияр Артаев.

Затем состоялся парад спортсменов. Честь пронести флаг нашей страны удостоился капитан сборной Казахстана Абылайхан Жусупов.

Также, впервые в истории под флагом AIBA на церемонии прошел и боксер из команды «Справедливый шанс». Представители этой группы спортсменов в свое время были вынуждены покинуть свои страны, часто из-за конфликта.

«Этот чемпионат во многих отношениях особенный. Несмотря на все, через что мы прошли индивидуально и вместе, мы сильнее, чем когда-либо. Мы видим эту силу в призовых деньгах и медалях, которые ждут лучших из вас. Мы видим эту силу в улучшениях, которые мы внесли в AIBA», - отметил в своем выступлении президент AIBA Умар Кремлев.

Также выступили президент Сербской федерации бокса Ненад Боровчанин, министр молодежи и спорта Ваня Удович, посол AIBA и легенда бокса Рой Джонс-младший, а также несколько других послов Международной ассоциации бокса. В течение всей ночи серия артистических представлений осветила «Штарк Арена», которая уже сегодня услышит звук гонга.

Поклонники бокса смогут увидеть чемпионат мира в прямом эфире. Трансляции будут организованы телеканалом «Qazsport». Дневная сессия будет начинаться в 17:00, вечерняя в 22:00 по времени нашей столицы.