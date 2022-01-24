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Казахстанцы приняли участие в этапе Кубка мира по биатлону в Италии

24 Января 2022 10:37
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Казахстанцы приняли участие в этапе Кубка мира по биатлону в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Италии завершился этап Кубка мира по биатлону. В заключительный день состоялась мужская эстафета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Команда Казахстана завершила ее на 21-м месте.

Победу одержала Норвегия. Вторыми на финише были россияне. Замкнула тройку лучших сборная Германии.


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