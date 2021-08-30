Казахстанцы принимают участие в молодежном ЧМ по водному поло в Праге

ПРАГА. КАЗИНФОРМ - В Праге, столице Чехии, проходит 21-й молодежный чемпионат мира FINA по водному поло среди юниоров (20 лет и моложе), собравший 18 команд из Африки, Америки, Азии и Европы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации водных видов спорта РК.

В этом году чемпионату исполняется 40 лет, после первого турнира в 1981 году, в Италии, когда он был выигран командой Советского Союза.

Команда Казахстана на чемпионате представлена игроками Алматы, Тараза, Караганды, Уральска и Атырау, в следующем составе:

Балфанбаев Темирлан – спортсмен

Городецкий Никита – спортсмен

Грузинцев Юрий – спортсмен

Артюх Данил – спортсмен

Хасанов Тимур – спортсмен

Каныш Олжас – спортсмен

Усов Егор – спортсмен

Ламаев Максим – спортсмен

Вилин Эмиль – спортсмен

Пустовалов Анатолий – спортсмен

Недоконцев Игорь – спортсмен

Юрьев Радион – спортсмен

Матолинец Даниил – спортсмен

Ходзинский Дмирий – главный тренер

Маслюк Сергей – тренер

Участники чемпионата по итогам жеребьёвки были разделены на четыре подгруппы:

ГРУППА A: Италия, Хорватия, Узбекистан, Россия, Аргентина

ГРУППА B: Испания, Сербия, США, Словакия, Чехия

ГРУППА C: Бразилия, Венгрия, Германия, Египет

ГРУППА D: Греция, Казахстан, ЮАР, Черногория

В стартовой игре отечественная сборная уступила команде Греции со счетом 26 – 2. Греческая сборная является чемпионом мира 2001, 2017 и 2019 годов.

«На данном чемпионате мира ожидаемо доминирование европейских команд, поскольку их лучшие игроки уже участвуют в европейских клубных соревнованиях высшего уровня, даже несмотря на пандемию Covid-19. Нашим спортсменам безусловно не хватает именно игровой практики, участия в соревнованиях международного уровня, потому что спортивное мастерство в игровых видах нарабатывается только в играх с сильным соперником. Большой перерыв в международном календаре был вызван пандемией Covid-19, а также наступившем в её следствие финансовым кризисом, повлекшим сокращение бюджетов спортивных организаций.

Для нашей команды этот чемпионат мира является первым международным стартом после почти двух лет отсутствия международных соревнований. Это стало возможным благодаря помощи Генерального партнера Федерации - АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», который в течение многих лет оказывает существенную поддержку основной и молодежной командам по водному поло в подготовке и участию в основных международных стартах», - отметил Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта Сергей Дроздов.

В следующей игре группового этапа, 31 августа, казахстанской команде будет противостоять сборная ЮАР.