Казахстанцы примут участие в забеге #Нур-СултанпаркChallenge2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жители и гости столицы, а также спортсмены и любители из других городов могут принять участие в уникальном забеге на 5 км #Нур-СултанпаркChallenge2020. Основные соревнования будут проходить 5 и 6 сентября в Центральном парке города Нур-Султана, на лыже-роллерной трассе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В то же время организаторы отмечают, что состязание не ограничено определенным местом. Старт можно осуществить в любое удобное время, все данные будут фиксироваться онлайн.

«Даже если вы находитесь в другом городе, регистрируйтесь, соблюдайте дистанцию и бегите вместе с нами! Все зарегистрированные бегуны будут принимать участие, вне зависимости от места нахождения», – говорится в распространенном сообщении столичного акимата.

Чтобы стать участником #Нур-СултанпаркChallengе2020 на 5 км, необходимо зарегистрироваться по ссылке, нажав на кнопку «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ СЕЙЧАС».

«Важно внимательно прочитать правила забега и проверить, что разрешили приложению S10.run подключиться к Strava. Если вы зарегистрированы на забег, система при попытке сделать это вторично выдаст запись «Вы успешно зарегистрировались на забег, ждём вас на старте», – поясняют организаторы.

Забег бесплатный. Победителей ждут призы и дипломы.