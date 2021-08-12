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Казахстанцы примут участие в молодежном ЧМ по видам борьбы в Уфе
12 Августа 2021 15:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 21 года пройдет в Уфе, Башкортостан (Российская Федерация). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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В турнире примут участие борцы из Казахстана.
55 кг: Исхар Курбанов
60 кг: Нурсултан Базарбаев
63 кг: Диас Аскербай
67 кг: Динмухаммед Кошкар
72 кг: Абдиазим Карабаев
77 кг: Расул Иона
82 кг: Азимхан Абдалиев
87 кг: Максат Сайлау
97 кг: Ерзат Ерланов
130 кг: Асылбек Жанибекулы
Старший тренер команды: Нурым Дуйсенов
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