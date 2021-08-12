Казахстанцы примут участие в молодежном ЧМ по видам борьбы в Уфе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 21 года пройдет в Уфе, Башкортостан (Российская Федерация). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В турнире примут участие борцы из Казахстана.

55 кг: Исхар Курбанов

60 кг: Нурсултан Базарбаев

63 кг: Диас Аскербай

67 кг: Динмухаммед Кошкар

72 кг: Абдиазим Карабаев

77 кг: Расул Иона

82 кг: Азимхан Абдалиев

87 кг: Максат Сайлау

97 кг: Ерзат Ерланов

130 кг: Асылбек Жанибекулы

Старший тренер команды: Нурым Дуйсенов