Казахстанцы примут участие в квалификационном Азиатском турнире по фехтованию в Ташкенте

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ — 24 апреля в Ташкенте (Узбекистан) стартует квалификационный Азиатский турнир по фехтованию. Казахстанские спортсмены под руководством Алексея Писцова также примут участие в континентальном первенстве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Финальные лицензии на Игры в Токио будут разыграны в Ташкенте. Казахстан на соревнованиях представят следующие спортсмены: Ульяна Балаганская (шпага, женщины); Тамерлан Калиев (рапира, мужчины); Кульжан Тусупбекова (рапира, женщины); Айгерим Сарыбай (сабля, женщины); Саттархан Назарбай (сабля, мужчины).

Отметим, что на данный момент у команды Казахстана по фехтованию одна лицензия. Ее принёс Руслан Курбанов.