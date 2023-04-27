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    23:00, 26 Апрель 2023 | GMT +6

    Казахстанцы примут участие в Кубке Азии по дзюдо

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    Фото: olympic.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по дзюдо примет участие в Кубке Азии по дзюдо, который состоится в Аль-Кувейте (Кувейт). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Он пройдет с 28 по 29 апреля. 15 спортсменов будут защищать честь Казахстана на континентальном старте.

    Мужчины:

    1. Канат Сейлхан (-60 кг)

    2. Ержан Еренкаипов (-60кг)

    3. Болат Билал (-66 кг)

    4. Кемелбек Молдаш (-66 кг)

    5. Абдусамат Бакыт (-66 кг)

    6. Айболат Ыстыбай (-66кг)

    7. Абылай Мусаханов (-66кг)

    8. Ислам Токтасын (-73 кг)

    9. Мади Амангельды (-81 кг)

    10. Бекнур Танирберген (-81 кг)

    11. Серик Сальменов (-100 кг)

    Женщины:

    1. Нурайлым Сарсенбек (-52кг)

    2. Балнур Абдешова (-57кг)

    3. Карина Такиева (+78кг)

    4. Назгуль Маратова (+78кг)


    Теги:
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