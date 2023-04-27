23:00, 26 Апрель 2023 | GMT +6
Казахстанцы примут участие в Кубке Азии по дзюдо
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по дзюдо примет участие в Кубке Азии по дзюдо, который состоится в Аль-Кувейте (Кувейт). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Он пройдет с 28 по 29 апреля. 15 спортсменов будут защищать честь Казахстана на континентальном старте.
Мужчины:
1. Канат Сейлхан (-60 кг)
2. Ержан Еренкаипов (-60кг)
3. Болат Билал (-66 кг)
4. Кемелбек Молдаш (-66 кг)
5. Абдусамат Бакыт (-66 кг)
6. Айболат Ыстыбай (-66кг)
7. Абылай Мусаханов (-66кг)
8. Ислам Токтасын (-73 кг)
9. Мади Амангельды (-81 кг)
10. Бекнур Танирберген (-81 кг)
11. Серик Сальменов (-100 кг)
Женщины:
1. Нурайлым Сарсенбек (-52кг)
2. Балнур Абдешова (-57кг)
3. Карина Такиева (+78кг)
4. Назгуль Маратова (+78кг)