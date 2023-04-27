Казахстанцы примут участие в Кубке Азии по дзюдо

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по дзюдо примет участие в Кубке Азии по дзюдо, который состоится в Аль-Кувейте (Кувейт). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Он пройдет с 28 по 29 апреля. 15 спортсменов будут защищать честь Казахстана на континентальном старте.

Мужчины:

1. Канат Сейлхан (-60 кг)

2. Ержан Еренкаипов (-60кг)

3. Болат Билал (-66 кг)

4. Кемелбек Молдаш (-66 кг)

5. Абдусамат Бакыт (-66 кг)

6. Айболат Ыстыбай (-66кг)

7. Абылай Мусаханов (-66кг)

8. Ислам Токтасын (-73 кг)

9. Мади Амангельды (-81 кг)

10. Бекнур Танирберген (-81 кг)

11. Серик Сальменов (-100 кг)

Женщины:

1. Нурайлым Сарсенбек (-52кг)

2. Балнур Абдешова (-57кг)

3. Карина Такиева (+78кг)

4. Назгуль Маратова (+78кг)