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    19:24, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанцы примут участие в чемпионате мира по скалолазанию в Москве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обнародован список казахстанских спортсменов, которые примут участие в чемпионате мира по скалолазанию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Чемпионат мира по скалолазанию пройдет с 15 по 21 сентября в Москве. В чемпионате мира примут участие 11 спортсменов из Казахстана.

    Страну в Москве будут представлять Ришат Хайбуллин, Амир Маймуратов, Роман Костюков, Бекнур Алтынбеков, Матвей Есипов, Алексей Панфилов, Тамара Олжабаева, Асель Марленова, Алина Пономарева, Танзила Оспан и Маргарита Агамбаева.


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