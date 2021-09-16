Казахстанцы примут участие в чемпионате мира по скалолазанию в Москве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обнародован список казахстанских спортсменов, которые примут участие в чемпионате мира по скалолазанию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Чемпионат мира по скалолазанию пройдет с 15 по 21 сентября в Москве. В чемпионате мира примут участие 11 спортсменов из Казахстана.

Страну в Москве будут представлять Ришат Хайбуллин, Амир Маймуратов, Роман Костюков, Бекнур Алтынбеков, Матвей Есипов, Алексей Панфилов, Тамара Олжабаева, Асель Марленова, Алина Пономарева, Танзила Оспан и Маргарита Агамбаева.