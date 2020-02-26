Казахстанцы пожаловались депутатам на нашествие грызунов и насекомых

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы пожаловались на нашествие грызунов и насекомых. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время к депутатам все чаще обращаются граждане с жалобами на нашествие грызунов и насекомых, особенно кровососущих, в зданиях и жилых помещениях, в том числе даже в новых. При этом поднимаются и вопросы по сложностям борьбы с этим нашествием. В свете последних событий специалисты высказывают обеспокоенность о способности государства удержать ситуацию под контролем, учитывая, что насекомые и грызуны являются не только дискомфортными соседями в жизни, но и переносчиками возбудителей серьезных для человека инфекций, в том числе смертельно опасных», - сказал Павел Казанцев в своем депутатском запросе на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, эта тревожная информация о весьма удручающей ситуации подтверждается госорганами, общественными объединениями, в материалах СМИ.

«Особенно остро стоит вопрос в жилом или, в так называемом, бытовом сегменте страны. Массовыми становятся случаи отравления наших сограждан ядохимикатами при их применении в жилых помещениях. Уже есть случаи со смертельными исходами. Например, кончина 8-месячного ребенка в Шымкенте от отравления неизвестным химическим ядом 13 февраля текущего года после потравы в квартире тараканов и клопов. В г. Актау уже в этом году зарегистрировано 6 случаев подобных токсических отравлений, в прошлом году таких случаев зарегистрировано 13, а за три года зарегистрировано 8 летальных исходов», - отметил депутат.

Для решения проблемы в Мажилисе предлагают следующие меры:

• оперативно внести изменения в подзаконные акты по всему комплексу проблемных вопросов, в том числе по укреплению сферы высокопрофессиональными кадрами;

• перекрыть каналы поставки через границу нелегальной, незарегистрированной и несертифицированной продукции;

• принять оперативные меры по ограничению использования населением средств высокого класса опасности, применяемых только в сельском хозяйстве;

• отнести объекты по изготовлению, производству, переработке средств и препаратов дезинфекции и дератизации к объектам высокой эпидемической значимости;

• запретить реализацию населению средств дезинфекции и дератизации 1,2,3 классов опасности, а разрешенные к применению на территории страны и ЕАЭС реализовать только в специализированных магазинах;

• предпринять и/или усилить комплекс организационных, информационно – просветительских мер по изменению ситуации.



