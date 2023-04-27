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Казахстанцы потребляют в 3 раза больше воды, чем европейцы

Автор:  
Шынар Хамитова
27 Апреля 2023, 15:09
Казахстанцы потребляют в 3 раза больше воды, чем европейцы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Азимбек Пазылбекулы отметил, что в стране не сформирована культура водопотребления, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«В личном потреблении мы тратим до трех раз больше воды, чем в европейских странах. Казахстан - вододефицитная страна. Поэтому необходимо прививать бережное отношение к воде с раннего возраста, как это происходит в развитых странах», - сказал Азимбек Пазылбекулы.

По его словам, в ближайшие 10 лет ООН прогнозирует глобальный дефицит водных ресурсов. К 2030 нехватка воды в мире может достигнуть 40%.

«В целях снижения коммерческих и технических потерь воды, аварий и инвестиционных затрат планируется за счет республиканского бюджета финансировать проекты по автоматизации водоканалов. Для этого необходимо установить водомеры на всех производственных участках для создания гидромодели системы водоснабжения и водоотведения», - добавил спикер.

Азимбек Пазылбекулы отметил, что автоматизация позволит оптимизировать будущие затраты водоканала, а также государственного бюджета на строительство и реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения за счет построения оптимальных моделей развития. Ориентировочно из бюджета потребуется порядка 25 млрд тенге для проведения данных работ в городах республиканского значения и областных центрах.

«Наряду с обеспечением населения качественными услугами министерством принимаются меры по поддержке населения, в части удешевления стоимости питьевой водой. В соответствии с водным кодексом, государство частично субсидирует стоимость услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения. То есть местные исполнительные органы в зависимости от социально-экономического развития региона и тарифов регулируют размер оплаты за 1 куб.м питьевой воды, и разницу между тарифом и размером платы субсидирует государство», - пояснил заместитель председателя по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК.

Он также добавил, что в целях бережного отношения населения к водным ресурсам установлено нормативное ограничение по субсидированию на одного человека до 140 литров в сутки при наличии прибора учета питьевой воды. В случае превышения данной нормы население будет оплачивать по полному тарифу на услуги водоснабжения.


ЖКХ   Цены и тарифы   МИИР РК   Вода  
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