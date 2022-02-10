Казахстанцы потратили почти шесть млрд тенге на VIP-номера
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Владельцами красивых номеров в 2021 году стали более 20 тыс казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации «Правительство для граждан».
В прошлом году казахстанцы приобрели так называемые номера «повышенного спроса» или VIP-номера на общую сумму 5,8 млрд тенге. Автовладельцы стали чаще покупать красивые номера в сравнении с предыдущим годом, в 2020-м было 12 616 приобретений на общую сумму 3,9 млрд тенге.
Больше всех на VIP-номера в 2021-м потратили алматинцы – было продано 6 882 номера на сумму 2,2 млрд тенге. На втором месте автолюбители Шымкента – 3 190 номеров на сумму 818 млн тенге и замыкает тройку лидеров г. Нур-Султан – 2 231 номер на сумму 667 млн тенге.
Наименьшим спросом VIP-номера пользуются в Северо-Казахстанской области – за прошедший год там было приобретено всего 169 номеров повышенного спроса на сумму 45 млн тенге.
В зависимости от комбинации номеров и букв стоимость VIP-номеров варьируется от 174 591 до 872 955 тенге.
Добавим, что владелец госномера не может его подарить или продать третьему лицу. В случае продажи автомобиля владелец может оставить его на хранение до шести месяцев в спецЦОНе до приобретения нового автомобиля.
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