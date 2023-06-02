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Казахстанцы потратили на азартные игры свыше 100 млрд тенге с начала года

Автор:  
Шынар Хамитова
2 Июня 2023, 16:06
Казахстанцы потратили на азартные игры свыше 100 млрд тенге с начала года Фото: shutterstock.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел Марат Ахметжанов, представивший карту проблем Астаны в городском акимате, поднял вопрос лудомании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно национальной статистике, объем услуг по азартным играм в прошлом году увеличился в 40 раз по сравнению с 2019 годом. За последние 2 года рынок азартных игр обогнал рынок недвижимости и стал ведущим местом, где казахстанцы тратят больше всего денег. Только за первый квартал текущего года потери населения превысили 100 миллиардов тенге. А это в 70 раз больше, чем на услуги библиотек и музеев, в 50 раз – чем на творчество и искусство, в 5 раз – чем на IT-услуги, и, наконец, в 2 раза больше, чем на операции с недвижимостью», - сказал Марат Ахметжанов.

Министр отметил, что навязчивая реклама – сделали эту сферу более доступной для населения и провоцируют рост зависимости.

«Сегодня проблемой лудомании никто не занимается. Налоговые органы заинтересованы только в уплате налогов. Большое значение для местных исполнительных органов имеют доходы бюджета. В итоге страдает население: граждане закладывают имущество, берут неподъемные кредиты, на этом фоне разводятся, теряют работу, идут на преступления, сводят счеты с жизнью», - озвучил проблему глава ведомства.

Для решения этих задач министр предложил взять за основу передовой международный опыт. Марат Ахметжанов считает, что в первую очередь такие новшества нужно внедрять в столице.


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