Казахстанцы получили 95 млн услуг по медстрахованию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За семь месяцев текущего года оказано 95 млн консультаций узких специалистов и диагностических обследований в рамках системы обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За семь месяцев текущего года уже оказано 95 млн консультаций узких специалистов и диагностических обследований, в том числе дорогостоящие обследование КТ, МРТ и ПЭТ. Еще три года назад такая дорогостоящая услуга была доступна бесплатно отдельным категориям граждан, и по ней практически отсутствовали поставщики. Частные клиники в настоящее время активно расширяют перечень услуг, вкладывая инвестиции в современное оборудование и сервисную часть», - сообщил председатель правления Фонда социального медицинского страхования Айдын Ашуев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его данным, в этом году в 1,5 раза выросли объемы высокотехнологической помощи. За 7 месяцев этого года проведено свыше 12 тыс. дорогостоящих операций. По сравнению с прошлым годом рост составил 34%. По программе «Аңсаған сәби» из 7 тыс. ЭКО-процедур Фонд профинансировал около 4 тыс. репродуктивных услуг. По сравнению с прошлым годом за аналогичный период рост составил 40%.

«Таким образом система ОСМС создает благоприятные условия в части финансирования. Но теперь на первый план выходят вопросы организации медицинской помощи, уровень менеджмента внутри самих клиник, правильная маршрутизация пациентов», - добавил глава Фонда.