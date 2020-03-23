Казахстанцы получат отсрочку по ипотечным платежам на три месяца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «НУХ «Байтерек» реализует поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева и окажет поддержку казахстанцам в период чрезвычайного положения в Казахстане. Так, дочерние организации жилищного блока Холдинга (Жилстройсбербанк, Казахстанская ипотечная компания, Байтерек девелопмент) предоставляют отсрочки по займам физических и юридических лиц в рамках государственных и собственных программ на период действия ЧП, передает МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручениями Главы государства, озвученными на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению 23 марта текущего года, для физических и юридических лиц, которые испытывают временные финансовые трудности, дочерними организациями жилищного блока холдинга принято решение предоставить на ближайшие 3 месяца (апрель-июнь) отсрочку по платежам, включая сумму основного долга и вознаграждения, по всем сделкам аренды с выкупом/купли-продажи (в том числе в рассрочку) объектов жилой и нежилой недвижимости, без начисления штрафов и пеней.

Предоставление отсрочки будет рассматриваться государственными операторами в индивидуальном порядке посредством обращения заявителем через дистанционные каналы связи личный кабинет, telegram-боты, официальные сайты», - говорится в сообщении.

По всем вопросам можно обращаться в call-центры:

Жилстройсбербанк: 300

Казахстанская ипотечная компания: +7 800 080 44 48

Байтерек девелопмент: +7 7172 79 65 60, +7 800 080 01 01