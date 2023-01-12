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Казахстанцы поборются за путевку на чемпионат мира по настольному теннису

12 Января 2023, 12:57
Казахстанцы поборются за путевку на чемпионат мира по настольному теннису

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Катаре близится к завершению азиатский отборочный турнир по настольному теннису на чемпионат мира в Южно-Африканской Республике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Мужская пара Айдос Кенжигулов/Искандер Харки со счетом 4:1 переиграла Абдулазиза Шулайби/Али Альхадрави из Саудовской Аравии и продолжает борьбу за путевки на мировое первенство.

Следующий соперник – дуэт Мохаммед Абдулвахаб/Ахмад Халил Аль-Моханнади (Катар).


Фото: olympic.kz

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