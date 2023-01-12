Казахстанцы поборются за путевку на чемпионат мира по настольному теннису
12 Января 2023, 12:57
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Катаре близится к завершению азиатский отборочный турнир по настольному теннису на чемпионат мира в Южно-Африканской Республике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Мужская пара Айдос Кенжигулов/Искандер Харки со счетом 4:1 переиграла Абдулазиза Шулайби/Али Альхадрави из Саудовской Аравии и продолжает борьбу за путевки на мировое первенство.
Следующий соперник – дуэт Мохаммед Абдулвахаб/Ахмад Халил Аль-Моханнади (Катар).
Фото: olympic.kz
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