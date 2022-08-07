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Казахстанцы поборются за «бронзу» ЧА по дзюдо в командных соревнованиях
7 Августа 2022 13:28

Казахстанцы поборются за «бронзу» ЧА по дзюдо в командных соревнованиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 7 августа, в Нур-Султане проходит заключительный день чемпионата Азии по дзюдо. Медали будут разыграны в командных соревнованиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В четвертьфинале казахстанские дзюдоисты встретились с Японией. Наша команда начала борьбу, имея в активе два очка, так как японцы выставили неполный состав.

Однако противостояние в итоге выиграли соперники со счетом 4:3. Единственное очко заработал Данияр Шамшаев.


Фото: olympic.kz



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