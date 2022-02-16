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Казахстанцы победно стартовали на турнире в Дохе
16 Февраля 2022 12:19
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ДОХА. КАЗИНФОРМ - В столице Катара прошли матчи первого круга турнира серии АТР 250 с призовым фондом более 1 млн $. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
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Первая ракетка Казахстана Александр Бублик обыграл словака Йозефа Ковалика 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В следующем матче Александр сыграет с французом Артуром Риндеркнехом.
Дохе Андрей Голубев в паре с Марином Фабрисом Мартеном (Франция) вышли в четвертьфинал. В первом круге они обыграли Кена Скупски (Великобритания) и Дэниеля Эванса (Великобритания) — 6:4, 6:4. В четвертьфинале Андрей и Марин встретятся с казахстанцем Александром Бубликом и венгром Мартином Фучовичом.
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