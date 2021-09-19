Казахстанцы победили в медальном зачете на чемпионате Азии по пулевой стрельбе

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте завершился чемпионат Азии по пулевой стрельбе. Казахстанские спортсмены отметились успехом в медальном зачете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстан занял первое общекомандное место по количеству наград. В активе наших стрелков 12 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых наград.

Второе место осталось за Узбекистаном - пять золотых, восемь серебряных, четыре бронзовых медали. Третья строчка у Индонезии, в активе которой пять золотых и три серебряные награды.