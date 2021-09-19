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    17:30, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанцы победили в медальном зачете на чемпионате Азии по пулевой стрельбе

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    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте завершился чемпионат Азии по пулевой стрельбе. Казахстанские спортсмены отметились успехом в медальном зачете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстан занял первое общекомандное место по количеству наград. В активе наших стрелков 12 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых наград.

    Второе место осталось за Узбекистаном - пять золотых, восемь серебряных, четыре бронзовых медали. Третья строчка у Индонезии, в активе которой пять золотых и три серебряные награды.


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