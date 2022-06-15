15 Июня 2022 15:15

Казахстанцы плохо осведомлены о работе общественных советов – исследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об уровне вовлеченности казахстанского населения в госпланирование красноречиво говорит проведенное по заказу Министерства информации и общественного развития исследование по оценке деятельности общественных советов Казахстана в 2021 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Как оказалось, 69% опрошенных (всего 1200 респондентов) об общественных советах не знают ничего.

Только в трех регионах осведомленность населения об общественных советах носит удовлетворительный характер. Полное невежество в отношении институтов участия населения в госуправлении продемонстрировала Карагандинская область, где об общественных советах в принципе не в курсе 82% опрошенных. Недалеко ушли Атырауская и Костанайская области: ответ «Ничего не знаю о деятельности общественных советов» дали 79,5% и 76,2% респондентов соответственно.

Главные точки развития страны, Нур-Султан и Алматы, также не оправдали ожиданий по переходу на модель «человекоцентричной экономики»: о существовании общественных советов в обоих мегаполисах знает менее половины опрошенных.