Казахстанцы перевели из ЕНПФ управляющим компаниям 7,6 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 марта текущего года переведено порядка 7,6 млрд тенге, ЕНПФ исполнены 4 514 заявлений. Средняя сумма перевода составляет 1,7 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

Отметим, из 7,6 млрд тенге - 45,86% или 3,46 млрд тенге переведено в АО «Jusan Invest», 27,65% или 2,09 млрд тенге в АО «Halyk Global Markets», 15,97% или 1,21 млрд тенге в АО «BCC Invest», 10,53% или 0,80 млрд тенге в АО «Сентрас Секьюритиз».

Напомним, что после получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты, указанные в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2014 года №10, и предусмотренные в Инвестиционной декларации УИП.

Согласно Закону о пенсионном обеспечении, УИП имеют право на взимание комиссионного вознаграждения за инвестиционное управление. Предельная величина вознаграждения УИП не может превышать 7,5% от полученного инвестиционного дохода. Фактическая величина комиссионного вознаграждения ежегодно утверждается органом управления УИП и может меняться не чаще одного раза в год.

В период нахождения пенсионных накоплений под управлением Национального Банка до достижения вкладчиком пенсионного возраста действует гарантия сохранности пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции. При переводе пенсионных накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов, который рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующим на рынке.

Подробная статистика по передаче пенсионных накоплений в доверительное управление также доступна на сайте enpf.kz в разделе «Показатели» - «Передача пенсионных накоплений управляющим компаниям».

На данный момент ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП. Ознакомиться с информацией о них и изучить их инвестиционные декларации можно на сайте enpf.kz в разделе «Услуги» - «Реестр управляющих инвестиционным портфелем».