Казахстанцы пассивны в вопросе создания ОСИ - АО «Казцентр ЖКХ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы пассивны в вопросах создания Объединений собственников имущества. Об этом заявил заместитель председателя правления АО «Казцентр ЖКХ» Нурбек Сериков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстанцы очень заинтересованы, но они пассивны. Потому что для того, чтобы возглавить свой дом, необходимо проявить какую-то гражданскую активность. Необходимо проводить собрания, необходимо проводить встречи. Жители заинтересованы в изменении условий жизни, но я могу подтвердить, что информационную работу, разъяснительную работу еще необходимо усилить», - сказал Нурбек Сериков, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что на сегодня создано 7 499 новых форм управления, из них 1 554 по форме ОСИ.

«Надо уточнить, что само по себе создание ОСИ предполагает участие именно собственников. Проводятся голосования именно среди собственников, и по итогам общего подсчёта осуществляется выбор формы ОСИ, подписывается итоговый протокол. Протокол этот отправляется в департамент юстиции через Центры обслуживания населения», - пояснил Нурбек Сериков.

Отметим, что в начале прошлого года были приняты изменения и дополнения в законодательство о жилищных отношениях. Теперь на смену существующим КСК приходят ОСИ (объединения собственников имущества) или ПТ (простое товарищество).