Казахстанцы отмечают праздник Курбан айт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Один из важнейших мусульманских праздников – Курбан айт в этом году начинается 11 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мусульманскому лунному календарю это 10-й день 12-го месяца Зуль-хиджа. Курбан айт празднуется в течение трех дней. Пророк Мухаммед считал Курбан айт – праздник жертвоприношения – величайшим праздником всех мусульман.

В эти дни мусульмане посещают мечеть, где читается специальный айт-намаз. Также мусульмане, имеющие такую возможность, в первый день праздника режут овец или других животных – коз, верблюдов, крупный рогатый скот. Крупных животных можно приобретать и забивать вскладчину. При этом важно, чтобы животное было здоровым и не имело дефектов телосложения. Мясо этих животных делят на три части, две из которых раздают нуждающимся единоверцам. Одну треть можно оставить для себя, в том числе для приготовления праздничного угощения.

Называя Курбан айт праздником жертвоприношения, следует помнить, что животных не приносят в жертву, в буквальном смысле этого слова, как это делают, например, идолопоклонники. Слово «Курбан» означает «приблизиться», «быть ближе». Как религиозный термин, это означает приношение в жертву животного в определенное время, с намерением поклонения, чтобы сердцем приблизиться к Всевышнему Аллаху.

Мусульманские ученые объясняют смысл и значение этого обряда так – это символическое жертвоприношение, совершаемое в память об испытании Аллаха его пророка Ибрахима. В Коране на этот счет есть прямое указание: «He дойдет до Аллаха ни их мясо, ни их кровь, но доходит до Него богобоязненность ваша. Так Он подчинил их вам, чтобы вы возвеличили Аллаха за то, что Он вывел вас на прямой путь, a ты обрадуй делающих добро!» (Коран, сура 22 «Хадж», аят 37, перевод И.Ю. Крачковского).

Испытание пророка Ибрахима заключалось в следующем: Аллах потребовал от Ибрахима (в Библии - Авраам) принести в жертву собственного сына Исмаила. Ибрахим, выполняя волю Всевышнего, занес нож для принесения сына в жертву, но Аллах не принял жертву, заменив Исмаила барашком. Так был установлен запрет на пролитие человеческой крови. То есть, пророк Ибрахим, покорившись воле Аллаха, доказал крепость своей веры, поэтому, он считается первым человеком, исповедовавшим Ислам. В те древние времена люди поклонялись множеству богов, но Ибрахим верил только в одного Бога - Создателя всего сущего. То есть, Курбан айт – праздник вступления человечества в Новый Завет со Всемогущим Аллахом.

Изначально мусульманам было предписано отмечать праздник Курбан айт во время совершения хаджа в долине Мина вблизи священного города Мекки. Но не все мусульмане имеют возможность совершать хадж, поэтому они празднуют Курбан айт там, где находятся в праздничные дни.

В разных странах и у разных народов есть свои особенности и различия в праздновании Курбан айта. Но глубинный смысл его всегда одинаков – это великий праздник единобожия и первый праздник гуманизма в истории человечества.

Мусульмане Казахстана во время Курбан айта традиционно навещают родственников, друзей, соседей и приглашают к себе на праздничное угощение.

По инициативе Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева в 2005 году были приняты поправки в Закон «О труде», согласно которым первый день праздника Курбан айт, а также православное Рождество были объявлены выходными днями.

С целью сохранения санитарного порядка, во всех городах Казахстана на праздник Курбан айт определяются специальные места для убоя животных, о которых гражданам сообщают через СМИ и интернет-ресурсы мечетей.

В целом, празднуя Курбан айт, мусульмане Казахстана не только выполняют религиозное предписание, но и подчеркивают свое духовное единство с мусульманским сообществом в других странах, свое общее с ним стремление к нравственному самосовершенствованию и к жизни в мире со всеми людьми на Земле.