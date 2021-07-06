Казахстанцы отмечают День столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 6 июля, в Казахстане отмечается государственный праздник День столицы, передает МИА «Казинформ».

День столицы РК установлен Законом Республики Казахстан от 25 июня 2008 года № 47-IV «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан» по инициативе Мажилиса (нижней палаты Парламента Республики Казахстан). Данный праздник имеет важное историко-культурное значение для народа и является символом достижений Республики Казахстан.

Как известно, День столицы раньше отмечался 10 июня как городской праздник, поскольку именно 10 июня 1998 года состоялась официальная презентация города в качестве столицы Казахстана. 18 июля 2008 года были приняты поправки в Закон «О праздниках в Республике Казахстан», согласно которым учреждался государственный праздник «День столицы - 6 июля». Такое решение было принято в связи с тем, что 6 июля 1994 года Президент Нурсултан Назарбаев официально выступил на заседании Верховного Совета Республики Казахстан с предложением о переносе столицы в Акмолу и было принято соответствующее постановление высшего законодательного органа.

3 июля Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага, традиционно открывающей праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню столицы.

«Флагман современного Казахстана – это наша столица. Центральный мегаполис страны стал настоящим прорывом в будущее, примером общенациональной мобилизации и истинного патриотизма. Возникший благодаря Первому Президенту – Елбасы и упорному труду миллионов казахстанцев, он является гордостью нашего народа. Именно здесь бьется сердце нашей Родины. Именно здесь принимаются все судьбоносные решения, рождаются вдохновляющие идеи и воплощаются в жизнь уникальные проекты», - отметил Президент, подчеркивая вклад Елбасы в становлении столицы.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, в этом году в Нур-Султане большинство мероприятий ко Дню столицы пройдут в онлайн-формате.

Также организованы мероприятия, на которых будут принимать посетителей. В целом, жителей и гостей города ждут гала-концерты, спектакли и много других событий.

Более подробно со списком мероприятий в Нур-Султане можно посмотреть по ссылке .

По всей стране также будут проходить различные мероприятия, посвященные празднику. В частности, в Алматы запланированы онлайн- и оффлайн-мероприятия. Какие мероприятия будут проходит в Алматы, можно ознакомиться здесь.

Праздничных салютов в Нур-Султане и Алматы не будет.

Как ранее сообщали в акимате столицы, в честь праздника планируется вручение ключей для очередников из социально уязвимых слоев населения, завершение порядка 20 домов-долгостроев, завершение строительства и введение в эксплуатацию крупных физкультурно-оздоровительных комплексов в жилых массивах Ондирис и Коктал.

Проведение мероприятий на открытом воздухе с соблюдением строгих карантинных мер и использованием принципа работы проекта Ashyq разрешили в столице.



