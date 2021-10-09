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Казахстанцы отмечают День добра

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Октября 2021, 12:27
Казахстанцы отмечают День добра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 9 октября отмечают День добра – праздник, организованный в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел», передает МИА «Казинформ».

Согласно концепции праздника, в каждом регионе страны размещается стенд с «советами добра» в оффлайн или онлайн формате, откуда любой желающий может взять карточку, совершить доброе дело, указанное в ней, и поделиться об этом в социальных сетях с отметкой и тэгом официальной страницы Марафона.

В оффлайн режиме акцию поддержали в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской и Актюбинской областях.

Так, в г.Талдыкорган в ТД «Атамекен» установили инсталляцию «Сердце добра». На сегодняшний день с инсталляции исполнили свыше 120 «советов добра», а новые карточки появляются по мере необходимости. По словам представителей областного акимата, в дальнейшем планируется переносить «Сердце добра» в различные места большого скопления людей.

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В Актобе помимо установки стенда с «советами добра», волонтерская группа «Жас сақшы» инициировала проведение волейбольного турнира среди студентов при поддержке областного МРЦ в честь празднования Дня добра. В рамках мероприятия все вырученные от благотворительности средства будут переданы на лечение Алибека Нурбаиевича, председателя общественной организации «Алаш» для людей с ограниченными возможностями.

А в г.Павлодар 9 октября проходит акция в честь Дня добра в ТД «Batyr Mall». В этот день жителям города будет предложено поддержать акцию добрыми делами: сдать кровь, накормить бездомное животное, уступить место в транспорте и тд.

Костанайцы, желающие принять участие в праздновании Дня добра, могут посетить «Жастар сарайы»: там установлена инсталляция с советами добра, откуда любой желающий может взять карточку, совершить доброе дело, указанное в ней и поделиться об этом в социальных сетях с отметкой и тэгом официальной страницы Марафона.

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В онлайн-формате акцию поддержали во всех регионах Казахстана: пользователи сети активно пользуются AR-маской с «советами добра», которую можно найти в официальном аккаунте @qaiyrymdy_ister_marafony.

Напоминаем, общенациональный проект «Марафон добрых дел» стартовал в феврале этого года по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана. Проект реализуется при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив и Министерства информации и общественного развития РК.


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