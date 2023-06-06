Казахстанцы отличились на международном турнире по теннису на колясках

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В итальянском городе Альгеро завершился международный турнир по теннису на колясках серии ITF UNIQLO WHEELCHAIR TENNIS TOUR. Впервые в истории казахстанского тенниса на колясках в престижном соревновании приняли участие наши спортсмены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Честь страны защищали Евгений Быков и Фёдор Старыгин из Караганды, а также Дастан Неязов из Актобе.

Дастан стал финалистом второй сетки, где уступил итальянцу Алессандро Палону - 1:6, 1:6. До финала казахстанец обыграл достаточно сильных соперников: на старте был повержен швейцарец Дэвин Рюш - 6:4, 6:1, а затем в четвертьфинале и полуфинале были обыграны итальянцы.

Евгений и Федор дошли до 1/4 финала, где в упорной борьбе уступили оппонентам.

В 2022 году Федерация тенниса Казахстана взяла курс на популяризацию и развитие тенниса на колясках и адаптивного тенниса в Республике Казахстан. Уже проведены первые чемпионат и кубок РК. Теннис на колясках является официальным паралимпийским видом спорта, соревнования по этому направлению проводятся на всех 4 турнирах серии «Большого шлема». Международная федерация тенниса также организует регулярный тур соревнований для теннисистов-колясочников – ITF Wheelchair Tennis Tour.