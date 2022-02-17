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Казахстанцы открыли почти 22 тысячи образовательных депозитов для своих детей

17 Февраля 2022 18:16
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Казахстанцы открыли почти 22 тысячи образовательных депозитов для своих детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По государственной образовательной накопительной системе «AQYL» казахстанцы открыли почти 22 тысячи депозитов на сумму около 31 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день у нас открыто около 22 тысяч таких вкладов, общий объем достигает почти 31 млрд тенге. Но мы хотели бы все-таки повысить активность населения и культуру к тому, что с малолетства детей задуматься о будущем, как ваш ребенок сможет получить образование», - сказал председатель правления Финансового центра МОН РК Аскар Ибраимов на брифинге в СЦК.

Он напомнил, что образовательный накопительный вклад на свое имя или на имя ребенка может открыть любой гражданин республики. По этой системе помимо банковского вознаграждения до 9%, на вклады начисляется государственная премия. Размер премии государства – 5% годовых, для социально уязвимого слоя населения - 7%.

«Таким образом, эффективная ставка достигает 17% и выше. Такого инструмента в банках нет на сегодняшний день, за исключением нашего образовательного депозита», - добавил А.Ибраимов.

Депозит имеет строгое целевое назначение: накопленные средства должны быть использованы на оплату обучения, причем, как в РК, так и за рубежом.

Если после оплаты всего срока обучения на депозите остаются средства, вкладчик имеет право осуществить их снятие. В случае поступления ребенка на грант вкладчик вправе снять все средства вместе с вознаграждением банка и премией государства, перевести средства на образовательный вклад третьего лица, являющегося гражданином РК или продолжить накопление средств для оплаты других уровней образования (магистратура).

Данный вклад застрахован Казахстанским фондом гарантирования депозитов (с ограничением до 10 000 000 тенге) и защищен законодательством от наложения любых арестов и ограничений как со стороны госорганов, так и третьих лиц.

Открыть образовательный депозит можно через Народный банк Казахстана, Jysan Bank, Банк ВТБ, Нурбанк.


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#Образование   #Общество   #Финансы  
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Автор:

Анеля Касымова

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