Казахстанцы оставили в магазинах более 8 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы оставили на прилавках магазинов 8 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

«За январь–сентябрь текущего года объём розничной торговли составил 8,1 трлн тенге — на 5,5% больше, чем в соответствующем периоде 2018 года (7,2 трлн тенге). Тем временем в сельской местности наторговали на 676,2 млрд тенге. Доля продовольственных товаров в общем объёме розничной торговли составляет 32,4%, или 2,6 трлн тенге, доля непродовольственных товаров — 67,6%, или 5,4 трлн тенге. Реализация продовольственных товаров увеличилась на 6% по сравнению с январём-сентябрём 2018 года, непродовольственных товаров — на 5,2%», - отмечено в сообщении.

Согласно распространенным данным, наибольший объём розничной торговли приходится на Алматы: 2,5 трлн тенге, реальный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,1%. Тем временем удельный вес в общем объёме розничной торговли равен 31,2%.

В столице объём розничной торговли составил 967,9 млрд тенге, или 12% от общей суммы по стране (ИФО — 105,3%). Замыкает топ-3 регионов Карагандинская область: 726,9 млрд тенге, или 9% от рынка (ИФО составил 105,4%).

С начала года объём розничной реализации товаров и услуг предприятиями частной формы собственности составил 7,3 трлн тенге (90,1% от общего объёма розничной торговли), иностранной формы собственности — 799,2 млрд тенге (9,9%).

В разрезе размерности предприятий наибольшая доля в розничной торговле приходится на индивидуальных предпринимателей: 42,6%, объём торговли составил 3,4 трлн тенге (годом ранее — 3,1 трлн тенге).

Розничная реализация товаров и услуг малыми предприятиями достигла 2,4 трлн тенге, или 29,9% от общей суммы розничной торговли (годом ранее — 2,2 трлн тенге).

Объём розничной торговли крупными и средними предприятиями составил 1,5 трлн и 679,9 млрд тенге соответственно.