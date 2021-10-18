Казахстанцы оказывали помощь иностранцам в незаконной миграции - МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 12 тысяч нарушений миграционного законодательства зарегистрировали в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, ведомством активизирована работа по обеспечению должного миграционного контроля и защиты прав наших граждан в трудовых отношениях. С 11 октября по стране проводится второй этап региональной операции «Нелегал Кордон». Полицией проведены проверки мест компактного проживания иностранцев, отработка жилых секторов, строительных объектов, рынков, организаций и работодателей, незаконно использующих наемный труд иностранцев, проверялся автотранспорт.

«Во время операции выявлено более 12 тысяч нарушений миграционного законодательства. Из них почти 9 тысяч нарушений иностранцами сроков пребывания в стране, 3 300 фактов незаконного осуществления трудовой деятельности иностранцами. 535 работодателей привлечены к административной ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы. Вынесено 792 решения судов о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны», - сообщил Нурдильда Ораз на еженедельном брифинге ведомства.

По данным МВД, сотрудниками полиции установлено 130 иностранцев, которые с начала года уклонялись от исполнения решения суда о выдворении, которые были принудительно выдворены из страны.

Большая часть нарушений связана с привлечением иностранцев на работу без получения для этого разрешительных документов.

«К примеру, в Туркестанской области на различных строительных объектах были установлены 98 иностранцев, незаконно осуществляющих трудовую деятельность без документов. Аналогичные факты выявлены в городе Шымкент, Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях. Незаконно осуществлявшие трудовую деятельность иностранцы и их работодатели привлечены к ответственности», - проинформировал Н. Ораз.

«Также наши граждане в погоне за легкой наживой предоставляют жилье иностранцам либо оказывают помощь в незаконной миграции, нарушающим миграционное законодательство. К примеру, в сентябре текущего года казахстанец предоставил жилье трем иностранцам, незаконно въехавшим на территорию страны. По данному факту проводится расследование «организация незаконной миграции путем предоставления жилого помещения», - добавил он.

Полицией выявлены новые формы незаконной легализации и получение разрешительных документов на территории нашей страны иностранцами. В Алматы установлено 7 зарегистрированных в одной квартире ТОО, которые не осуществляли никакую деятельность, налоги и платежи в бюджет не платили, однако от данных юридических лиц оформлено 16 виз иностранцам, их первым руководителям. По данному факту начато расследование.

Напомним, за неделю в Казахстане совершено 3059 преступлений, 2035 из них раскрыты в течение суток.