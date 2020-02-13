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Казахстанцы оказались на круизном лайнере с коронавирусом

13 Февраля 2020 16:37
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Казахстанцы оказались на круизном лайнере с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На круизном лайнере «Diamond Princess», который закрыли на карантин из-за коронавируса, находятся четыре казахстанца. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На круизном лайнере «Diamond Princess», находящемся у берегов Японии, изолированы на карантин 3700 граждан из 50 стран. Подтверждено 174 случая коронавируса. На лайнере находятся четыре гражданина Казахстана», - сказал Диас Ахметшарип

По его словам, состояние их здоровья удовлетворительное.

«Результаты лабораторных исследований находятся в работе», - добавил Диас Ахметшарип.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере «Diamond Princess» достигло 219.


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Ключевые слова: Пневмония в Китае,
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Автор:

Серик Сабеков

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