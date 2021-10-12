Казахстанцы одержали вторую победу на клубном чемпионате Азии по волейболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский волейбольный клуб «Буревестник» одержал вторую победу в рамках группового этапа клубного чемпионата Азии среди мужских команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Соперником в третьем поединке группового этапа в группе «А» стал «СЕБ» из Шри-Ланки. Действующие чемпионы Казахстана одержали уверенную победу в матче в трех партиях со счетом 3:0 (25:20, 25:12, 25:20). Благодаря этому успеху алматинцы набрали 7 очков и вышли на промежуточное первое место в группе A.

«Ни один матч не является лёгким для нас, - заявил после матча главный тренер «Буревестника« Александр Запевалов. - Команда Шри-Ланки тоже сильная. Но, я считаю, что мои игроки больше мотивированы показать свои боевые навыки в полуфинале. Однако я должен признать, что мы в затруднительном положении. Если South Gas Club обыграет Kazma Sport Club сегодня. И если Nakhon Ratchasima победит Шри-Ланку завтра. То у трёх команд будет по одному поражению. А это значит, что две топовые команды в группе будут отбираться в полуфинал по количеству очков. Надеюсь, мы переживём эту сложную ситуацию и пройдём в полуфинал».