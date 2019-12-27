Казахстанцы несут цветы к аэропорту Алматы после крушения самолета Bek Air

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы несут цветы к аэропорту Алматы после крушения самолета Bek Air, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Алматинцы в знак скорби по погибшим пассажирам рейса Алматы - Нур-Султан авиакомпании Bek Air оставляют у главного входа в терминал цветы...», - сообщили в аэропорту Алматы.





Напомним, сегодня борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа.

Cамолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

По предварительным данным число погибших составило 12 человек.

По поручению Президента РК создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром.





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники строго будут наказаны.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановили по всем направлениям страны.