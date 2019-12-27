+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -5 °С
USD 380.44 EUR 423.66
RUB 6.14 CNY 54.38
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанцы несут цветы к аэропорту Алматы после крушения самолета Bek Air

27 Декабря 2019 17:56
Поделиться:
Казахстанцы несут цветы к аэропорту Алматы после крушения самолета Bek Air

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы несут цветы к аэропорту Алматы после крушения самолета Bek Air, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Его состояние стабильное - вице-министр о младенце, которого спас полицейский
Купивших билеты через авиакомпанию Bek Air пассажиров примут в Qazaq Air Почетный ветеран органов внутренних дел Рустем Кайдаров погиб в авиакатастрофе близ Алматы Как полицейский спасал младенца на месте крушения самолёта под Алматы

«Алматинцы в знак скорби по погибшим пассажирам рейса Алматы - Нур-Султан авиакомпании Bek Air оставляют у главного входа в терминал цветы...», - сообщили в аэропорту Алматы.


Напомним, сегодня борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа.

Cамолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

По предварительным данным число погибших составило 12 человек.

По поручению Президента РК создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром.


Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники строго будут наказаны.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановили по всем направлениям страны.

фото: facebook.com/alaportofficial
Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив