Казахстанцы не удовлетворены услугами интернет-провайдеров и общественного транспорта – соцопрос

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какими услугами не удовлетворены казахстанцы? Об этом рассказал руководитель управления формирования государственной политики по защите прав потребителей Рамазан Баренов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У Комитета имеются результаты социологического опроса, проведенного независимой организацией. Цель независимого соцопроса – определение численности пассивных потребителей, выражающих свое недовольство в адрес специальных отраслей оказания услуг. Опрошено 20 тысяч респондентов из 17 регионов Казахстана. По итогам исследования выяснилось, что люди чаще всего не удовлетворены услугами медработников (более 26%), интернет-провайдеров ( более 23%), городского общественного транспорта (21%), мобильной связи (18,4%), ЖД транспорта (19%)», - пояснил Рамазан баренов.

Наиболее часто вариант «неудовлетворительно» выбирало население в городах Алматы, Нур-Султан, Костанайской области. По его словам, ситуация с ростом жалоб в государственные органы, а также результаты социологического исследования свидетельствуют о необходимости кардинального улучшения качества оказания услуг, работ и товаров.